Предупредили США: что Запад увидел в ядерной доктрине России

СМИ назвали ядерную доктрину Москвы сигналом Вашингтону

Западные СМИ назвали подписанные Владимиром Путиным 2 июня Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания сигналом для США. В частности, журналисты обратили внимание, что этим документом РФ оставляет за собой право ответить ядерным оружием на любую атаку, которая станет угрозой для существования государства.

Сформулированная президентом России Владимиром Путиным политика в области ядерного сдерживания позволяет ему ответить ядерными вооружениями на удар неядерными, если он будет нацелен на стратегически важную правительственную или военную инфраструктуру, пишет американское агентство Associated Press. Таким образом в СМИ прокомментировали утвержденные 2 июня Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Журналисты предположили, что этот документ призван послужить предупреждением для США.

В статье подчеркнули, что новая расширенная формулировка демонстрирует озабоченность Москвы разработками перспективных систем вооружений, которые могут позволить Вашингтону наносить удары по ключевым военным объектам и правительственным центрам без использования ядерного оружия.

«Документ подтверждает, что Россия может использовать ядерное оружие в ответ на ядерный удар или на агрессию с использованием обычных вооружений, которые угрожают самому существованию государства. В нем детально описываются ситуации, которые могут привести к использованию ядерных сил», - обратили внимание в AP.

В свою очередь, канадский телеканал CTV также выразил мнение, что этим документом Россия направила США предупреждающий сигнал. Журналисты особенно обратили на ту часть документа, где говорится, что Россия может использовать свои ядерные арсеналы в случае получения "достоверной информации" о запуске баллистических ракет, направленных на ее территорию или на территорию союзников.

Аналогичного мнения о документе как о сигнале для Вашингтона придерживается и британская The Daily Express.

По мнению таблоида, Москва таким образом назвала милитаризацию космоса серьезной угрозой всеобщему миру и предупредила, что оставляет за собой право на нанесение ядерного удара в случае, если сочтет, что оказалась под угрозой.

«В связи с этим шагом, последовавшим через несколько недель после того, как [президент США Дональд Трамп] объявил о создании Космических сил США - нового вида американских вооруженных сил, повсюду начнут бить тревогу, предупреждая об опасности открытия нового театра военных действий. Это сильно напоминает ситуацию, существовавшую в 80-х годах на пике «холодной войны», - приводит цитату из статьи британского издания ТАСС.

Владимир Путин 2 июня утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, где, в частности, перечислены основные опасности и военные угрозы для страны. В перечень вошло наращивание потенциальным противником группировок сил общего назначения в приграничных с Россией территориях, если в этих группировках есть средства доставки ядерного оружия.

Москва назвала опасностью развертывание баллистических ракет, гиперзвукового оружия государствами, убежденными, что российская сторона представляет угрозу.

К основным угрозам отнесли создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, наличие у другого государства ядерного оружия или иных видов оружия массового поражения, которые могут быть применены в отношении России и ее союзников.

Российские власти уверены, что неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления, а также размещение его на территориях неядерных государств представляет для России военную угрозу.

Основы государственной политики в области ядерного сдерживания представляет собой документ стратегического планирования в сфере обеспечения обороны. В нем отражены официальные взгляды российского руководства на сущность ядерного сдерживания. В документе утверждается, что госполитика в этом направлении носит исключительно оборонительный характер и нацелена на поддерживание ядерного вооружения на уровне, которого было бы достаточно для сдерживания потенциального противника и сохранения суверенитета и территориальной целостности РФ.

Как заявил президент США Дональд Трамп в интервью Foх News Radio, он хотел бы подписать с Москвой новый ядерный договор.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москве и Вашингтону необходимо как можно скорее начать обсуждение, касающееся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По его словам, дискуссия должна начаться на уровне глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», - подчеркнул представитель Кремля.

Лидия Мисник