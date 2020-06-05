Армянский генералитет поставил «неуд» ВС Азербайджана

В Армении за последние два года проделана огромная работа по оснащению армии страны современными вооружениями и военной техникой.

Об этом в интервью агентству «Арменпресс» заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.

Национальная армия Армении никогда не была одинока, она постоянно ощущает поддержку политического руководства страны. Наглядное тому подтверждение - масштабные реформы, начиная от закупок вооружений и заканчивая решением копившихся годами социальных проблем, отметил военачальник.

Коснувшись недавних крупных учений в Азербайджане, глава Генштаба подчеркнул, что армянская сторона внимательно следила за ними и сделала нужные выводы.

«Правда, демонстративно пропагандистская часть учений была организована достаточно хорошо, но сам ход учений мы оцениваем неудовлетворительно, учитывая тактические действия и результаты огневой подготовки», - цитирует Eadaily Давтяна.

Как напомнил армянский генерал, азербайджанские учения совпали с церемонией инаугурации нового президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна, которая состоялась 21 мая. Поэтому, предположил собеседник «Арменпресс», Баку тем самым хотел оказать психологическое давление на власти Карабаха.