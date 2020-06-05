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После Крыма американцы «отбомбились» в Арктике

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Источник изображения: vpk-news.ru

Европейское командование США (EUCOM) подтвердило состоявшуюся стратегическую миссию четырех бомбардировщиков большой дальности B-52H Stratofortress по всей Европе и Арктике. Самолеты отработали задачи по условному нанесению ударов с применением крылатых ракет в воздушном пространстве над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.

В EUCOM подчеркнули, что Министерство обороны США работает с арктическими странами и многонациональными и межведомственными государственными и частными партнерами для поддержания безопасности и стабильности в Арктике.

«Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим и глобальным значением, и эти миссии целевой группы по бомбардировщикам демонстрируют приверженность нашим партнерам и союзникам, а также нашу способность сдерживать, обеспечивать и защищать друг друга», - прокомментировал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харриджян.

«Интеграция наших бомбардировщиков в Европе и Арктике является ключом к укреплению региональной безопасности», - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Проекты
Арктика
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