После Крыма американцы «отбомбились» в Арктике

Европейское командование США (EUCOM) подтвердило состоявшуюся стратегическую миссию четырех бомбардировщиков большой дальности B-52H Stratofortress по всей Европе и Арктике. Самолеты отработали задачи по условному нанесению ударов с применением крылатых ракет в воздушном пространстве над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.

В EUCOM подчеркнули, что Министерство обороны США работает с арктическими странами и многонациональными и межведомственными государственными и частными партнерами для поддержания безопасности и стабильности в Арктике.

«Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим и глобальным значением, и эти миссии целевой группы по бомбардировщикам демонстрируют приверженность нашим партнерам и союзникам, а также нашу способность сдерживать, обеспечивать и защищать друг друга», - прокомментировал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харриджян.

«Интеграция наших бомбардировщиков в Европе и Арктике является ключом к укреплению региональной безопасности», - добавил он.