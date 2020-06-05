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Российская газета

ВВС США купят восемь "суперракет" Трампа

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Пентагон планирует приобрести у Lockheed Martin не менее восьми опытных образцов аэробаллистической ракеты AGM-183A (ARRW) для испытаний с боевыми стрельбами, которые начнутся в 2021 году. Четыре ракеты будут задействованы в тестах, остальные резервные, пишет The Drive.

ARRW расшифровывается как "перспективное скоростное оружие воздушного запуска" и представляет их себя твердотопливную ракету-носитель с безмоторным планирующим боевым блоком. После отделения от самолета ракета выводит боевой блок на заданную высоту и разгоняет до необходимой скорости, после чего тот отделяется и скользит вниз по прямой траектории со скоростью более семи Махов.

Бомбардировщик B-52 с подвешенной под крылом AGM-183A совершил первый полет в июне 2019 года. В мае 2020-го Дональд Трамп, вручая флаг Космическим войскам, похвастался "супер-пупер-ракетой, летающей в 17 раз быстрее", чем оружие потенциальных противников США. Это заявление вызвало смех у журналистов, а военный эксперт объяснил, что ничего нового и "суперского" в ARRW нет - в ней применяются известные материалы и технологии.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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