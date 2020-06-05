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ЦАМТО

Показатели экспорта продукции военного назначения Турции снижаются

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Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © AFP 2020, Birol BEBEK

ЦАМТО, 4 июня. По информации представителя новостного агентства Trend Руфиза Хафизоглу, экспорт продукции оборонного назначения из Турции в Казахстан за первые 4 месяца 2020 года упал почти на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил всего 284 тыс. долл.

Как сообщает Armyrecognition.com, в апреле 2020 года экспорт оборонной продукции из Турции в Казахстан составил 3 тыс. долл., что на 90,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С января по апрель 2020 года экспорт Турцией оборонной продукции в целом на международные рынки сократился на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 643,2 млн. долл. (1,2% от общего объема экспорта страны).

В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 160,6 млн. долл., что на 18,5% меньше по сравнению с тем же месяцем 2019 года. При этом экспорт оборонной продукции Турции в апреле 2020 года составил 1,68% от общего объема экспорта страны.

С апреля 2019 года по апрель 2020 года Турция экспортировала продукцию оборонного назначения на сумму 2,5 млрд. долл.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Проекты
2020-й год
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