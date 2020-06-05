Внештатная посадка вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла из-за проблем с двигателем

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Инцидент с многоцелевым вертолетом Ми-38 в Подмосковье произошел из-за повышенной вибрации в двигателе во время испытательного полета, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"3 июня при выполнении планового испытательного полета по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей опытного образца вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов" (конструкторское бюро "Вертолетов России", - " ИФ"), - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, нештатная работа двигателя была зафиксирована во время четвертого захода на чрезвычайный режим, три предыдущих захода были выполнены штатно.

"Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолета не зафиксировано", - сказал представитель холдинга.

Он отметил, что в настоящее время формируется комиссия, которая после расшифровки и анализа средств объективного контроля установит причину произошедшего.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что вертолет Ми-38 "из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели".

Многоцелевой вертолёт Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью.