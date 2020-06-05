Особенности экипировки и оружия Нагвардии, армии и полиции США во время массовых беспорядков

Источник изображения: Фейсбук/Нацгвардия США

Массовые беспорядки в США заставили американское руководство мобилизовать на борьбу с протестующими десятки тысяч полицейских и военнослужащих. Естественно, что особое значение в столкновениях на улицах городов приобретают экипировка и вооружение. Какие особенности при этом имеются.

Одно дело – боевые действия против вооруженного противника или специальные операции по захвату преступников, где разрешено применять на поражение огнестрельное оружие, и совсем другое дело – разгон массовых выступлений. Времена расстрелов демонстраций из пулеметов, к счастью, ушли в прошлое и сегодня огнестрельное оружие во время массовых беспорядков применяют в самом крайнем случае.

4 мая 1970 года солдаты Национальной гвардии штата Огайо расстреляли протестовавших против вторжения армии США в Камбоджу студентов. Погибли четыре человека, девять человек были ранены. Общественный резонанс на пятьдесят лет «отшептал» американской армии и полиции применять огнестрельное оружие при разгоне массовых демонстраций.

Источник изображения: Фейсбук/Нацгвардия США

Светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие методы Национальной гвардии

Основные задачи по разгону демонстрантов в США выполняют подразделения Национальной гвардии. Как заявил глава федерального Бюро Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгиел, в борьбе с беспорядками задействованы более 17 тысяч национальных гвардейцев, но в реальности эта цифра может быть на несколько тысяч человек выше. Кроме нацгвардейцев, протестующих разгоняют полицейские, а на улицы Вашингтона выведены части 82-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий.

Источник изображения: Фейсбук/Нацгвардия США

На многочисленных видеокадрах из американских городов, мы видим, что стражи порядка и военные экипированы и вооружены совершенно по-разному. Кто-то в обычной полицейской форме и с дубинками, даже без средств защиты. Но это те полицейские, кто работает в оцеплениях в отдаленных от эпицентров беспорядков районах. Непосредственно против протестующих выходят бойцы в специальных шлемах, защитных жилетах, с длинными дубинками. Военнослужащие Национальной гвардии и подразделений сухопутных войск – в полевой форме, касках, с противогазами.

Какое оружие используется для разгона демонстрантов помимо привычных дубинок? Во-первых, это светошумовые гранаты. В США с 1995 г. на вооружении полиции и Национальной гвардии стоит светошумовая граната М84. Когда она срабатывает, происходит громкий хлопок и наблюдается яркая вспышка, радиус поражения – 1,5 метра. Кстати, граната довольно опасна, известны случаи, когда люди оставались инвалидами в результате ее применения, например – необратимо глохли.

Во-вторых, полиция США, как и правоохранительные органы многих других стран, активно использует для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Хотя в этот раз американская администрация отрицала его применение против демонстрантов в столице страны, нет никаких сомнений в том, что он использовался. Например, журналистами американских СМИ отмечено применение слезоточивого газа против протестующих в Новом Орлеане. В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против группы из 12 журналистов. Есть немало кадров, на которых видно, как полицейские распыляют такой газ буквально в глаза демонстрантам.

Источник изображения: Фейсбук/Нацгвардия США

Почему ружья для пейнтбола эффективны против демонстрантов

Сейчас нацгвардейцы США, брошенные против буянящих радикалов, активно используют ружья для пейнтбола. Сразу в нескольких американских городах было отмечено их применение против протестующих и оно, судя по реакции толпы, дает свои результаты.

Во-первых, любое ружье в руках солдата или полицейского, пусть и стреляющее не летальными патронами, оказывает психологическое воздействие на протестующих.

Во-вторых, практическая важность именно ружей для пейнтбола заключается в том, что попадания в демонстрантов оставляют на их одежде и телах следы краски. Потом полицейским по горячим следам гораздо проще выявлять тех, кто был наиболее активен в толпе протестующих, так сказать шел в первых рядах.

Кстати, пейнтбол входит в систему боевой подготовки солдат Национальной гвардии США. Посредством занятий пейнтболом они как раз и отрабатывают навыки действий в условиях городских боев и столкновений с демонстрантами. Поэтому навыки стрельбы из пейнтбольных ружей у национальных гвардейцев США отточены на высоком уровне.

Бронежилеты и другая экипировка:

Источник изображения: Фейсбук/Нацгвардия США

Но не пейнтбольным оружием единым, как говорится. Ряд подразделений той же Нацгвардии введён на улицы американских городов с вооружением в виде штурмовых винтовок - с боевыми патронами. Также и введённая в Вашингтон 1-я пехотная дивизия вооружена летальным оружием. Правда, пока случаев его применения не зафиксировано.