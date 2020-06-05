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Интерфакс-АВН

Общевойсковую армию на западе России усиливают модернизированными гаубицами

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Самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ"
Самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Около десяти модернизированных гаубиц "Мста-СМ2" в ближайшее время поступит на вооружение Ельнинской мотострелковой дивизии 20-ой общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе округа в четверг.

В мае дислоцированный в Брянской области артиллерийский дивизион дивизии получил по гособоронзаказу партию из 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".

"В летнем периоде обучения планируется получить еще около 10 модернизированных орудий на вооружение Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО", - говорится в сообщении ЗВО, которое поступило в "Интерфакс".

Гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 2С33 "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту.

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