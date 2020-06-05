"Туполев" получил в 2019 году 23,6 млрд руб. прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Производитель стратегических бомбардировщиков "Туполев" (входит в ОАК) получил в 2019 году 23,6 млрд руб. прибыли по МСФО против убытка в 6 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка компании увеличилась примерно на 12%, с 35,5 до 40,3 млрд руб. Себестоимость продаж выросла более чем на 30%, до 40,2 млрд руб.

В отчетности "Туполева" отмечается, что пока невозможно оценить влияние пандемии коронавируса на будущие результаты компании, так как это "зависит от развития ситуации по распространению коронавируса и эффективности мер по борьбе с ним".

"При этом у группы имеются заключенные договоры с заказчиками на 2020 и 2021 гг. В связи с вышеперечисленными факторами группа не намерена прекращать деятельность в обозримом будущем", - говорится в отчете.

Как сообщал "Интерфакс", в четверг совет директоров "Туполева" рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и об избрании нового руководителя компании.

С 2016 года "Туполев" возглавляет Александр Конюхов - 30 июня его назначили гендиректором компании и по совместительству вице-президентом ОАК по стратегической и специальной авиации.