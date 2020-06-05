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SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета

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Источник изображения: Кадр: SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли дополнительные 60 спутников глобального интернета Starlink. Запись трансляции запуска доступна на YouTube-канале компании.

Ракета с партией спутников была запущена 4 июня в 04:25 по московскому времени с мыса Канаверал (штат Флорида). Позже SpaceX подтвердила успешное развертывание 60 спутников на околоземной орбите и возвращение Falcon 9 на плавучую платформу в Тихом океане. Отмечается, что ракета выполнила пятую посадку одной и той же ступени.

Среди отправленных на орбиту космических аппаратов для раздачи интернета SpaceX запустила тестовый спутник, имеющий затемняющие панели. Данная система должна предотвратить отражение солнечных лучей от корпуса спутника, чтобы, в частности, блики не мешали научным наблюдениям. Подобные панели могут появиться на каждом спутнике Starlink из будущих партий.

Таким образом, общее количество спутников на орбите составило 480 единиц. SpaceX выполнила второй пуск ракеты Falcon 9 за неделю, отправив 30 мая на МКС корабль Crew Dragon с двумя астронавтами.

Предыдущий пуск спутников должен был состояться 16 марта, однако SpaceX отменила запуск. В корпорации объяснили срыв системной ошибкой и автоматическим отбоем, вызванным перерывом между поступлением данных во время проверки мощности двигателя.

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Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
МКС
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