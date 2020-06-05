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Российская газета

Ростех поставил комплекс связи для кораблей и судов ВМФ РФ

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Источник изображения: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Военно-морской флот России получит модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения надводных кораблей и судов обеспечения. Это позволит организовать работу в необходимых радиолиниях, включая помехозащищенные.

"Росэлектроника", входящая в Ростех, поставила комплекс судостроителям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Он предназначен для радиосвязи между надводными кораблями и берегом, кораблями, подводными лодками и летательными аппаратами, а также внутренними корабельными системами.

Как прокомментировал генеральный директор Омского НИИ приборостроения, входящего в "Росэлектронику Владимир Березовский, комплекс обладает современным уровнем развития связи. Технические решения, которые в нем использовали, дают возможность для дальнейшего развития технологий радиосвязи.

В составе комплекса - корабельные антенны, антенные коммутаторы, радиоприемные, радиопередающие устройства и радиостанции.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
ОНИИП
Ростех
Росэлектроника
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