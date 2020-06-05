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Российская газета

Российские спутники взяли под контроль США

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Источник изображения: istock

С выводом на орбиту четвертого космического аппарата типа "Тундра" космический сегмент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заработал в полном объеме.

- Единая космическая система "Купол" доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые запуски баллистических и космических ракет с территории США. Аппараты работают в штатном режиме на заданных орбитах, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Спутники серии "Тундра" (изделие 14Ф142) сменили на орбите советские элементы СПРН типа "Око-1". Созданные в РКК "Энергия" аппараты оснащены высокочувствительными инфракрасными датчиками нового поколения, способными фиксировать пуски ракет в том числе с подводных лодок. Если аппаратура "Ока" лишь засекала ракетные факелы, то бортовая электроника новых спутников рассчитывает траектории движения ракет и районы вероятного падения их боеголовок. Кроме того, "Тундра" оснащена системой боевого управления - через спутник можно отдать приказ о нанесении ответного удара.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
Ока ОТРК
Компании
Энергия РКК
Проекты
СПРН
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