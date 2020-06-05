Войти
Деловая газета "Взгляд"

Отложенные из-за коронавируса учения по переброске войск США в Европу начались в Польше

509
0
0
Учения «Defender Europe-2020»
Учения «Defender Europe-2020».
Источник изображения: www.belvpo.com

Отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020 по переброске войск США в Европу начались в Польше.

Defender Europe 2020 должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской американских войск в Европу. Планировалось, что из США прибудут 20 тыс. солдат, к ним присоединятся девять тысяч американских военных, дислоцированных в Европе.

В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, не будут проводиться связанные с ними учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.

"Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило своей боевой готовности", – передает РИА "Новости" слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, открывшего учения на Дравском полигоне на северо-западе Польши.

Глава польского оборонного ведомства поблагодарил командование американских войск за то, что "американские войска присутствуют здесь и тренируются с нами, несмотря на проблемы, с которыми борется весь мир".

В Defender Europe 2020 на Дравском полигоне примут участие около шести тысяч солдат – в том числе две тысячи из Польши, 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация (всего около двух тысяч единиц техники).

Основой польского контингента, участвующего в учениях, станут 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка.

От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск. С американской стороны в учении принимают участие около четырех тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации.

В ходе учений на уровне отдельных бригад, по данным минобороны Польши, "будет проверена возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции". Также будет отработан "основной тактический эпизод – форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск".

Напомним, в середине мая Европейское командование ВС США сообщило, что учения Allied Spirit, связанные с учениями Defender Europe 2020 и первоначально запланированные на май, пройдут на тренировочном полигоне в Дравско-Поморске в Польше с 5 по 19 июня.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
B-2 Spirit
F-16
Ми-24
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
28.05.2020
Ядерное балансирование на грани войны
15.10.2019
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
07.02.2012
Болгария: времена меняются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 14:07
  • 24
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 05.06 13:47
  • 1
Генерал Джеймс Мэттис против Дональда Трампа
  • 05.06 12:28
  • 2
«Охотник» на миллиард: стала известна цена самого мощного дрона России
  • 05.06 12:06
  • 2
В АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" завершаются работы по модернизации учебно-тренировочного самолета Л-39
  • 05.06 11:49
  • 1
Почему Т-90МС можно считать лучшим экспортным танком в мире
  • 05.06 11:46
  • 3
А был ли в Сирии «гиперболоид инженера Гарина»
  • 05.06 11:40
  • 14
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 05.06 10:59
  • 74
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 05.06 10:53
  • 34
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 05.06 10:51
  • 1
Стратегия создания маяков
  • 05.06 10:47
  • 21
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 05.06 10:39
  • 1
Новым гендиректором "Туполева" стал выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха" Ронис Шарипов - ОАК
  • 05.06 10:31
  • 17
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 05.06 10:09
  • 7
Названа стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник»
  • 05.06 09:58
  • 199
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество