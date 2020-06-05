Отложенные из-за коронавируса учения по переброске войск США в Европу начались в Польше

Отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020 по переброске войск США в Европу начались в Польше.

Defender Europe 2020 должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской американских войск в Европу. Планировалось, что из США прибудут 20 тыс. солдат, к ним присоединятся девять тысяч американских военных, дислоцированных в Европе.

В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, не будут проводиться связанные с ними учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.

"Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило своей боевой готовности", – передает РИА "Новости" слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, открывшего учения на Дравском полигоне на северо-западе Польши.

Глава польского оборонного ведомства поблагодарил командование американских войск за то, что "американские войска присутствуют здесь и тренируются с нами, несмотря на проблемы, с которыми борется весь мир".

В Defender Europe 2020 на Дравском полигоне примут участие около шести тысяч солдат – в том числе две тысячи из Польши, 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация (всего около двух тысяч единиц техники).

Основой польского контингента, участвующего в учениях, станут 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка.

От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск. С американской стороны в учении принимают участие около четырех тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации.

В ходе учений на уровне отдельных бригад, по данным минобороны Польши, "будет проверена возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции". Также будет отработан "основной тактический эпизод – форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск".

Напомним, в середине мая Европейское командование ВС США сообщило, что учения Allied Spirit, связанные с учениями Defender Europe 2020 и первоначально запланированные на май, пройдут на тренировочном полигоне в Дравско-Поморске в Польше с 5 по 19 июня.

Дмитрий Зубарев