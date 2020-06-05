Защиту Крыма комплексами С-400 проверили на учениях

Систему противовоздушной обороны Крыма проверили на учениях с участием авиации, зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

В тренировке были задействованы 10 самолетов и вертолетов авиационного соединения Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота.

- Экипажи самолетов Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений, - рассказал Рулев.

По его словам, авиация выполняла поставленные задачи как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности.

Боевые расчеты комплексов "Триумф" и "Панцирь" обнаружили контрольные цели и выполнили электронные пуски ракет.

Юлия Крымова (Севастополь)