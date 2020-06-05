Войти
ЦАМТО

ВМС Венесуэлы проводят ремонт вертолетов Ми-17В-5

481
0
0
Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник изображения: Владимир Воробьев/www.airforce.ru

ЦАМТО, 4 июня. По информации ВМС Венесуэлы, командование морской авиации ВМС эксплуатирует российские многоцелевые вертолеты Ми-17В-5.

Эти вертолеты закреплены за эскадрильей тактической поддержки ВМС Венесуэлы, которая использует их для перевозки войск, медицинской эвакуации, огневой и боевой поддержки и помощи местным общинам на юге страны.

Согласно информации Infodefensa.com, в настоящее время один из Ми-17В-5 проходит обследование в центре технического обслуживания военной авиации Венесуэлы, расположенном на авиабазе Эль-Либертадор в Пало-Негро (Арагуа), второй ремонтируется в Российской Федерации.

Вертолет, доставленный в Россию, на первом этапе технического обслуживания проходит неразрушающие испытания металлических компонентов, чтобы исключить скрытые повреждения.

С 2005 года через АО "Рособоронэкспорт" Вооруженные силы Венесуэлы приобрели в общей сложности 38 вертолетов Ми-17В-5, 20 из которых были поставлены Сухопутным войскам, шесть – Военно-морским силам, шесть – Военно-воздушным силам (включая два Ми-172 VIP) и шесть – Национальной гвардии.

Эскадрилья тактической поддержки ВМС Венесуэлы, помимо шести Ми-17В-5, эксплуатирует аналогичное количество вертолетов Белл-412EP.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
Bell-412
Ми-17
Ми-17В5
Компании
РОЭ
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.04.2018
Интервью нового генерального директора Казанского вертолетного завода
05.08.2016
Танковый бросок в Никарагуа
20.05.2014
Неба хватит всем
27.11.2008
Медведев и Чавес обсудят ВТС, космос и мирный атом
24.07.2008
Чавеса нечем порадовать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 14:07
  • 24
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 05.06 13:47
  • 1
Генерал Джеймс Мэттис против Дональда Трампа
  • 05.06 12:28
  • 2
«Охотник» на миллиард: стала известна цена самого мощного дрона России
  • 05.06 12:06
  • 2
В АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" завершаются работы по модернизации учебно-тренировочного самолета Л-39
  • 05.06 11:49
  • 1
Почему Т-90МС можно считать лучшим экспортным танком в мире
  • 05.06 11:46
  • 3
А был ли в Сирии «гиперболоид инженера Гарина»
  • 05.06 11:40
  • 14
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 05.06 10:59
  • 74
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 05.06 10:53
  • 34
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 05.06 10:51
  • 1
Стратегия создания маяков
  • 05.06 10:47
  • 21
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 05.06 10:39
  • 1
Новым гендиректором "Туполева" стал выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха" Ронис Шарипов - ОАК
  • 05.06 10:31
  • 17
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 05.06 10:09
  • 7
Названа стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник»
  • 05.06 09:58
  • 199
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество