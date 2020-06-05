ВМС Венесуэлы проводят ремонт вертолетов Ми-17В-5

ЦАМТО, 4 июня. По информации ВМС Венесуэлы, командование морской авиации ВМС эксплуатирует российские многоцелевые вертолеты Ми-17В-5.

Эти вертолеты закреплены за эскадрильей тактической поддержки ВМС Венесуэлы, которая использует их для перевозки войск, медицинской эвакуации, огневой и боевой поддержки и помощи местным общинам на юге страны.

Согласно информации Infodefensa.com, в настоящее время один из Ми-17В-5 проходит обследование в центре технического обслуживания военной авиации Венесуэлы, расположенном на авиабазе Эль-Либертадор в Пало-Негро (Арагуа), второй ремонтируется в Российской Федерации.

Вертолет, доставленный в Россию, на первом этапе технического обслуживания проходит неразрушающие испытания металлических компонентов, чтобы исключить скрытые повреждения.

С 2005 года через АО "Рособоронэкспорт" Вооруженные силы Венесуэлы приобрели в общей сложности 38 вертолетов Ми-17В-5, 20 из которых были поставлены Сухопутным войскам, шесть – Военно-морским силам, шесть – Военно-воздушным силам (включая два Ми-172 VIP) и шесть – Национальной гвардии.

Эскадрилья тактической поддержки ВМС Венесуэлы, помимо шести Ми-17В-5, эксплуатирует аналогичное количество вертолетов Белл-412EP.