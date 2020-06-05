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WarSpot

М2А2 Bradley расходятся по миру

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Источник изображения: warspot.ru

Греция станет третьей страной, с которой США «поделятся» своими боевыми машинами пехоты Bradley M2A2. Вчера, 3 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что стороны финализировали все детали договора, и скоро в Грецию прибудут 350 БМП.

В прошлом году США и Греция достигли соглашения о передаче 1200 колёсных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4×4) из запасов американской армии. Теперь же стало известно, что помимо них ВС Греции получат БМП Bradley M2A2.

БМП Bradley

Источник изображения: thebrigade.com

Детали сделки пока неизвестны. Вероятно, передача техники будет осуществляться на безвозмездной основе в рамках программы Минобороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA). При этом греческая сторона оплатит расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку техники, а также подготовку личного состава.

Греция станет третьим получателем БМП Bradley из запасов армии США. В 2017 году 32 БМП M2А2 Bradley были переданы американцами армии Ливана. В прошлом году Минобороны Хорватии объявило о договорённости на передачу 84 БМП Bradley M2A2.

2 Bradley — амфибийная боевая машина пехоты, разработанная компанией United Defense в 70-е годы. Экипаж БМП состоит из трёх человек, машина может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. БМП Bradley активно использовались американцами в обеих иракских кампаниях. Известно, что за время войны в Ираке, продолжавшейся с 2003 по 2011 год, Bradley уничтожили больше бронетехники, чем танки Abrams.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Ирак
Ливан
США
Хорватия
Продукция
Bradley
M1 Abrams
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