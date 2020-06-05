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Российская газета

Стратегические бомбардировщики США пролетели над Арктикой

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Бомбардировщик B-52
Американский стратегический бомбардировщик B-52.
Источник изображения: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Четыре стратегических бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress выполнили дальний тренировочный полет с авиабазы Минот в Северной Дакоте над арктическими водами Северного Ледовитого океана, Моря Лаптевых и Норвежского моря.

Минобороны Норвегии опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков внушительным эскортом из семи своих истребителей F-16 и F-35.

Дозаправку B-52 в воздухе по пути туда и обратно выполнили летающие танкеры K-135 с авиабаз на Аляске и в Британии.

- Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим значением. Миссии бомбардировочной оперативной группы демонстрируют нашу приверженность партнерам и союзникам, способность совместно сдерживать и защищать в условиях все более сложной обстановки, - приводит Air Force Times слова командующего войсками США в Африке и Европе генерала Джеффа Харригана.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
B-52
F-16
F-35
Проекты
Арктика
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