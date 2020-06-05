Стратегические бомбардировщики США пролетели над Арктикой

Бомбардировщик США B-52 в сопровождении семи истребителей ВВС Норвегии. Видео: https://t.co/U6YfUgvZ2K pic.twitter.com/IV3pusZvTk — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 4, 2020

Четыре стратегических бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress выполнили дальний тренировочный полет с авиабазы Минот в Северной Дакоте над арктическими водами Северного Ледовитого океана, Моря Лаптевых и Норвежского моря.

Минобороны Норвегии опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков внушительным эскортом из семи своих истребителей F-16 и F-35.

Дозаправку B-52 в воздухе по пути туда и обратно выполнили летающие танкеры K-135 с авиабаз на Аляске и в Британии.

- Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим значением. Миссии бомбардировочной оперативной группы демонстрируют нашу приверженность партнерам и союзникам, способность совместно сдерживать и защищать в условиях все более сложной обстановки, - приводит Air Force Times слова командующего войсками США в Африке и Европе генерала Джеффа Харригана.

Антон Валагин