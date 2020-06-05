Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29

ЦАМТО, 4 июня. Российское посольство в Сирии на своей странице в Twitter официально подтвердило, что сирийская армия получила партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России. В сообщении отмечается, что речь идет о передаче второй партии МиГ-29.

Напомним, что о передаче сирийской армии на авиабазе "Хмеймим" данной партии усовершенствованных МиГ-29 уже сообщал на своей странице в Twitter 30 мая канал Rojava Network.

Как тогда отмечалось, ВВС Сирии получили партию усовершенствованных самолетов МиГ-29 из наличия ВКС РФ. Несколько единиц российской авиатехники были доставлены на военную авиабазу "Хмеймим" (провинция Латакия). О точном количестве переданных машин не сообщалось.

Российская дипмиссия также не сообщает о количестве переданных МиГ-29, отмечая только, что самолеты переданы в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, а летчики ВВС Сирии сирийцы уже начали выполнять полеты на этих самолетах.

Как напоминает "РИА Новости", к началу конфликта в Сирии на вооружении ВВС страны состояли несколько десятков МиГ-29, поставки которых велись с начала 1980-х гг. (прим. ЦАМТО: как минимум, 4 из них были модернизированы до уровня МиГ-29СМТ). Кроме того, несколько МиГ-29СМТ использовали российские ВКС в ходе операции против террористов в САР.