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ЦАМТО

Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Сирии
МиГ-29 ВВС Сирии.
Источник изображения: Фото: twitter.com/DPRKJones

ЦАМТО, 4 июня. Российское посольство в Сирии на своей странице в Twitter официально подтвердило, что сирийская армия получила партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России. В сообщении отмечается, что речь идет о передаче второй партии МиГ-29.

Напомним, что о передаче сирийской армии на авиабазе "Хмеймим" данной партии усовершенствованных МиГ-29 уже сообщал на своей странице в Twitter 30 мая канал Rojava Network.

Как тогда отмечалось, ВВС Сирии получили партию усовершенствованных самолетов МиГ-29 из наличия ВКС РФ. Несколько единиц российской авиатехники были доставлены на военную авиабазу "Хмеймим" (провинция Латакия). О точном количестве переданных машин не сообщалось.

Российская дипмиссия также не сообщает о количестве переданных МиГ-29, отмечая только, что самолеты переданы в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, а летчики ВВС Сирии сирийцы уже начали выполнять полеты на этих самолетах.

Как напоминает "РИА Новости", к началу конфликта в Сирии на вооружении ВВС страны состояли несколько десятков МиГ-29, поставки которых велись с начала 1980-х гг. (прим. ЦАМТО: как минимум, 4 из них были модернизированы до уровня МиГ-29СМТ). Кроме того, несколько МиГ-29СМТ использовали российские ВКС в ходе операции против террористов в САР.

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Россия
Сирия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29СМТ
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