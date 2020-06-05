США намерены передать ВС Греции ББМ M-1117 "Гардиан" и M2A2 "Брэдли"

ЦАМТО, 4 июня. Разработанный Генштабом СВ Греции план постепенной замены устаревших БТР M-113 свидетельствует о намерении оперативно принять на вооружение наряду с 1200 ББМ M-1117 "Гардиан" боевые бронированные машины M2A2 "Брэдли".

Об этом сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на греческий ресурс Enikos.gr.

Передача ВС Греции 1200 бронемашин M-1117 из состава СВ США недавно была согласована представителями двух стран.

Кроме того, на текущий момент сформирована группа специалистов СВ Греции, которая будет направлена в США для отбора 350 находящихся на хранении СВ и Национальной гвардии США бронемашин M2A2 "Брэдли". Поставка M2A2 обеспечит поддержку ОБТ "Леопард-2A6HEL". Данный вариант был одобрен с учетом опыта, накопленного СВ США в ходе операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе в 1993 году.

Согласно информации греческих СМИ, точная дата вылета группы в США будет определена в течение ближайших недель. Отсрочка связана с ограничениями из-за пандемии COVID-19.

В декабре 2019 года Министерство обороны Хорватии сообщило о намерении принять на вооружение полученные из состава СВ США 84 бронемашины M2A2 в конфигурации ODS (операция "Буря в пустыне"), включая 24 машины в качестве источника запасных частей. В 2017 и 2018 гг. ВС Ливана также получили 32 бронемашины M2A2 из числа избыточных вооружений ВС США. ББМ для ВС Греции, вероятно, будут поставляться из тех же фондов.