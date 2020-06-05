"Вертолеты России" передали Ми-8МТВ-1 для Камчатки

ЦАМТО, 4 июня. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех передал заказчику – авиакомпании "Витязь-Аэро" – вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Машина будет эксплуатироваться на Камчатке.

Вертолет Ми-8МТВ-1 передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. Контракт на поставку воздушного судна был подписан 28 июня 2019 года.

Машина оборудована бортовой стрелой с лебедкой (ЛПГ-150М) грузоподъемностью до 300 кг, позволяющей проводить спасательные операции. Также выполнена доработка под установку внешней тросовой подвески, на которой можно перевозить груз, максимальным весом до 4 тонн – в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов. Подготовлено место под установку дополнительных топливных баков, что может значительно увеличить дальность полетов.

"Ми-8МТВ-1 ранее уже поставлялись для Камчатского края, они используются для выполнения широкого спектра задач. Вертолеты данной серии остаются востребованными у эксплуатантов: их отличает надежность, многофункциональность, неприхотливость в обслуживании", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В авиапарке "Витязь-Аэро" более 20 вертолетов Ми-8 разных модификаций, в числе которых 3 многоцелевых транспортных Ми-8МТВ-1. Винтокрылые машины вылетают на суда в акваторию Тихого океана, выполняют работы с подвеской, доставляют грузы и пассажиров в отдаленные места полуострова, на Командорские и Курильские острова, выполняют рейсы санитарной авиации, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работают на хели-ски (разновидность горнолыжного спорта).

Также авиакомпания располагает вертолетом Ми-8МТВ-1 с салоном повышенной комфортности, который служит для деловых и туристических поездок по Камчатке в комфортных условиях: до 9 пассажиров могут отправиться в любую точку полуострова и даже проводить деловые переговоры на борту вертолета благодаря повышенной шумоизоляции.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 производства КВЗ могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".