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В АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" завершаются работы по модернизации учебно-тренировочного самолета Л-39

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Самолет Л-39. Архивное фото
Самолет Л-39. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ЦАМТО, 4 июня. В АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе ГК Ростех) завершаются работы по модернизации основного учебно-тренировочного самолета Л-39, находящегося на вооружении ВКС РФ.

В рамках работ по замене неремонтопригодных и устаревших комплектующих изделий самолет получил новую авионику полностью российского производства. Также завершена окраска машины отечественными эмалями, обладающими высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью. После модернизации Л-39 будет передан на контрольные летные испытания заказчику.

Воздушное судно является модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя учебно-тренировочного Л-39. АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" осуществляет конструкторское сопровождение эксплуатации и ремонта этих самолетов с 1997 года. В рамках выполнения задач по сервисному обслуживанию проводятся работы по увеличению ресурсов и сроков службы самолетов и их комплектующих, замене комплектующих изделий на аналоги российского производства, их ремонту и закупке, выполнению доработок по бюллетеням.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
L-39
Л-39
Компании
ОАК
ЭМЗ Мясищева
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2 комментария
№1
05.06.2020 10:18
А ещё надо установить/ремоторизировать Л-39 на двигатель РД-1700
0
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№2
05.06.2020 12:06
Цитата, ID: 19728 сообщ. №1
А ещё надо установить/ремоторизировать Л-39 на двигатель РД-1700

НЯП, ранее сообщалось, что у России в запасе есть достаточное кол-во двигателей АИ-25ТЛ.
Причем, как сообщалось, этот запас таков, что учебный самолет СР-10 также проектировался под этот двигатель в модификации АИ-25ТСР.

И проходила, довольно давненько, инфо, что у разработчика РД-1700 выкуплена КД на него.
А за этим выкупом, как мне представляется, может стоять только ОДК и Салют.
Т.ч. время двигателя РД-1700 еще наступит.
В том или ином виде.
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