В АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" завершаются работы по модернизации учебно-тренировочного самолета Л-39

ЦАМТО, 4 июня. В АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе ГК Ростех) завершаются работы по модернизации основного учебно-тренировочного самолета Л-39, находящегося на вооружении ВКС РФ.

В рамках работ по замене неремонтопригодных и устаревших комплектующих изделий самолет получил новую авионику полностью российского производства. Также завершена окраска машины отечественными эмалями, обладающими высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью. После модернизации Л-39 будет передан на контрольные летные испытания заказчику.

Воздушное судно является модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя учебно-тренировочного Л-39. АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" осуществляет конструкторское сопровождение эксплуатации и ремонта этих самолетов с 1997 года. В рамках выполнения задач по сервисному обслуживанию проводятся работы по увеличению ресурсов и сроков службы самолетов и их комплектующих, замене комплектующих изделий на аналоги российского производства, их ремонту и закупке, выполнению доработок по бюллетеням.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".