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ЦАМТО

Специалисты "ЭРА" и представители инновационных предприятий обсудят на "Армии-2020" возможности совместной работы

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Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра"
Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра".
Источник изображения: Максим Кисляков /

ЦАМТО, 4 июня. Специалисты технополиса "ЭРА" и представители инновационных предприятий обсудят на форуме "Армия-2020" возможности совместной работы.

Основной темой дискуссии станет правовое и материальное обеспечение проектов предприятий, имеющих статус участника технополиса.

По итогам круглого стола будет подготовлен регламент партнерства Минобороны России и рабочих групп, ведущих проекты снабжения оборонно-промышленного комплекса отечественной микроэлектроникой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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