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ЦАМТО

Зенитчики ВВО в Бурятии получат на вооружение новейшие ПЗРК "Верба"

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ПЗРК "Верба"
ПЗРК "Верба".
Источник изображения: МО РФ (ЮВО)

ЦАМТО, 4 июня. Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, пройдет переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба".

В ближайшее время в соединении спланировано перевооружение на новейшие образцы.

Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны. Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК, после чего отработают развертывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника (крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты) на встречных и догонных курсах.

Пуски дистанционно управляемых летательных аппаратов будут выполнены с помощью специальных тренажеров в дневное и ночное время суток в различных погодных условиях и в условиях воздействия ложных тепловых помех, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

Новейший ПЗРК "Верба" предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой" и др.

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