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Военное обозрение

Всего 19 млн долларов: ценовые параметры БПЛА «Охотник» настораживают конкурентов

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Источник изображения: topwar.ru

В России продолжаются испытания первого прототипа тяжёлого ударного беспилотника «Охотник», создаваемого в рамках программы С-70. На днях, как уже сообщало в одном из новостных материалов «Военное обозрение», беспилотник был застрахован на сумму около 1,3 млрд рублей. Ранее в открытых источниках проходила информация о том, что БПЛА «Охотник» на данный момент оценивается примерно в 1,5-1,6 млрд рублей. Можно говорить о том, что цена «Охотника» несколько скорректировалась в сторону уменьшения.

Обозначенная цена в 1,3 млрд рублей позволяет говорить о том, что сама программа реализуется при весьма оптимизированном финансировании. Если удастся создать тяжёлый ударный дрон, способный эффективно решать боевые задачи, то это станет огромным успехом для российского авиастроения. «Охотник» получит явные конкурентные преимущества и на мировом рынке, если его собираются определять в том числе как беспилотник с экспортным потенциалом.

Ценовые параметры «Охотника» настораживают конкурентов. Как отмечено: Россия смогла создать прототип тяжёлого ударного БПЛА, вполне удачно проходящий лётные испытания, всего за 19 млн долларов (по нынешнему курсу). По меркам тех же Соединённых Штатов, это сущие копейки. Настороженность в том, что Россия использует куда меньшие финансовые ресурсы для создания современной военной техники. А это и к вопросу об эффективности вложений.

Конечные затраты вполне могут вырасти в связи с готовностью реализации несколько важных компонентов, включая новые версии двигателей и плоское сопло. Но в любом случае это не те суммы, которые привыкли, грубо говоря, вбухивать в подобного рода разработки за океаном.

Чего в конечном итоге ожидают от «Охотника»?

Это способность решать задачи по уничтожению наземных сил, средств и инфраструктуры противника. Российский БПЛА имеет практический потолок в 18 тыс. м, что делает его недосягаемым, например, для ПЗРК. Важнейшая задача, которая уже сейчас ставится перед тяжёлым ударным дроном - взаимодействие с истребителями пятого поколения. Именно в паре с Су-57 прототип «Охотника» уже успел совершить полёт.

В конечном итоге БПЛА «Охотник» может совмещать ударные функции и функции по целеуказанию. Для российских истребителей пятого поколения, которые ожидаются на вооружении ВКС России до конца 2020 года, это станет возможностью действовать без вхождения в зону противовоздушной обороны противника. Немаловажно и для решения боевой задачи, и для сохранения самой боевой машины с экипажем.

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
РС-20
Проекты
2020-й год
БПЛА
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