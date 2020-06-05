Российские военные провели учения с системами С-400 в Крыму

Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму.

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Расчеты систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь-С" отразили атаку авиации условного противника на учениях в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В рамках проведения проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны экипажи самолётов и вертолётов Черноморского флота (ЧФ) и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчётами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве условных целей выступили самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-24 и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Всего в маневрах было задействовано около 10 самолетов и вертолетов.

"Боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям", - сообщает флот.