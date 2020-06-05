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Деловая газета "Взгляд"

Завод по сборке автоматов Калашникова «почти с нуля» построили в Армении

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Концерн "Калашников" в Армении
На открытии представительства российского оружейного концерна "Калашников" в Армении.
Источник изображения: novostink.ru

В Армении к началу июля откроют завод по сборке автоматов Калашникова, сообщил представитель предприятия Игорь Гордиенко.

Он сообщил, что "завод построен почти с нуля". АК-103 сначала будут собирать из российских комплектующих, но со временем планируется локализация производства "самих деталей на месте", передает РИА "Новости" со ссылкой на Sputnik.

Гордиенко сообщил, что "на первом этапе" все "делается по российским технологиям", на втором этапе завод хочет "получить отдельную лицензию и начать производить в Ереване сами комплектующие".

"Сначала будем делать более простые детали, затем уже перейдем к сложным", – сказал он.

Sputnik сообщает, что рядом с цехом по сборке автоматов идет ремонт корпуса, где собираются выпускать тепловизоры для армии.

Как рассказал Гордиенко, разработчики были с военными на передовой, изучали местность, условия боевого дежурства.

"С учетом всего этого комплекса параметров сейчас разработаны и произведены первые образцы приборов ночного видения", – сообщил он.

Напомним, в мае 2019 года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники и только российская компания ORSIS смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, однако тендер неожиданно закрыли. Минобороны Армении пыталось неофициально урегулировать ситуацию со срывом тендера.



Антон Антонов

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Страны
Армения
Россия
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Промтехнологии ГК
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