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Российская газета

Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Diego Azubel

Минобороны в четверг, 4 июня, определит окончательный состав первой группы добровольцев для эксперимента по испытанию вакцины от коронавируса. Как сообщили в военном ведомстве, военнослужащие будут отобраны по результатам проведенного медицинского обследования и помещены на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

Первая группа добровольцев уже прибыла в специальное медицинское учреждение Минобороны РФ. Там они прошли углубленное медицинское обследование.

Добровольцы и медицинский персонал, который участвует в эксперименте, прошли тестирование на наличие коронавируса.

Для испытаний вакцины военное ведомство выделило отдельный изолированный медицинский корпус. Он был предварительно продезинфицирован и обработан специалистами химзащиты.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Медицина
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