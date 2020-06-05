Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19

Минобороны в четверг, 4 июня, определит окончательный состав первой группы добровольцев для эксперимента по испытанию вакцины от коронавируса. Как сообщили в военном ведомстве, военнослужащие будут отобраны по результатам проведенного медицинского обследования и помещены на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

Первая группа добровольцев уже прибыла в специальное медицинское учреждение Минобороны РФ. Там они прошли углубленное медицинское обследование.

Добровольцы и медицинский персонал, который участвует в эксперименте, прошли тестирование на наличие коронавируса.

Для испытаний вакцины военное ведомство выделило отдельный изолированный медицинский корпус. Он был предварительно продезинфицирован и обработан специалистами химзащиты.

Александр Степанов