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Военное обозрение

Китай готов отправить своих военнослужащих на парад Победы в Москву

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Источник изображения: topwar.ru

Китай готов направить военнослужащих почетного караула на парад, который состоится в Москве 24 июня. Мероприятие посвящено 75-летней годовщине Победы над фашизмом.

Об этом сообщает китайская газета «Хуанцю шибао» со ссылкой на компетентные источники. Издание также выходит на английском языке под названием Global Times.

Журналисты получили информацию о том, что Пекин, скорее всего, отправит почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в торжественных мероприятиях.

Вероятное участие китайских военных в параде косвенно подтверждают и слова официального представителя Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня, произнесенные им на брифинге. Дипломат выразил поддержку и одобрение со стороны Китая мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победе. Чжао Лицзянь заявил:

КНР готова и впредь совместно с Россией и всем международным сообществом отстаивать итоги победы в Великой Отечественной (Второй мировой) войне и сохранять мир в нынешнее трудное время.

По мнению издания, такое заявление со стороны высокопоставленного китайского чиновника можно считать сигналом о положительном решении Пекина по поводу участия китайских военных в параде на Красной площади.

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