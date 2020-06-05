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Российская газета

В США на фоне беспорядков объявили скидки на автоматы Калашникова

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Жителям США стали делать выгодные предложения при покупке автоматов Калашникова.

Компания RWC Group, торгующая оружием под брендом Kalashnikov USA, начала заманивать американцев скидками и подарками. Предложение выглядит особенно привлекательно на фоне беспорядков, сотрясающих страну. Тем более что автоматы Калашникова всегда пользовались в США высоким спросом.

В акции участвует 11 модификаций автоматических винтовок на платформе АК. Все они произведены на заводе во Флориде.

К примеру, один из образцов это 9-миллимитровая полуавтоматическая винтовка KALI9. Как поясняют в компании, она "основана на российском автомате "Витязь-СН", известным своим применением в российских вооруженных силах и полиции". В комплекте с оружием покупателям предлагают глушитель, тритиевый прицел, пять магазинов и чехол.

Стоит пояснить, что компания RWC Group зарегистрировала собственный бренд Kalashnikov USA в 2015 году, после того, как российский концерн "Калашников" попал под санкции США и она не смогла с ним сотрудничать.

В RWC Group подчеркивают, что они производят оружие по оригинальным российским образцам, добавляя в них американские инновации.


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Витязь-СН
Компании
Концерн Калашников
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