В США на фоне беспорядков объявили скидки на автоматы Калашникова

Жителям США стали делать выгодные предложения при покупке автоматов Калашникова.

Компания RWC Group, торгующая оружием под брендом Kalashnikov USA, начала заманивать американцев скидками и подарками. Предложение выглядит особенно привлекательно на фоне беспорядков, сотрясающих страну. Тем более что автоматы Калашникова всегда пользовались в США высоким спросом.

В акции участвует 11 модификаций автоматических винтовок на платформе АК. Все они произведены на заводе во Флориде.

К примеру, один из образцов это 9-миллимитровая полуавтоматическая винтовка KALI9. Как поясняют в компании, она "основана на российском автомате "Витязь-СН", известным своим применением в российских вооруженных силах и полиции". В комплекте с оружием покупателям предлагают глушитель, тритиевый прицел, пять магазинов и чехол.

Стоит пояснить, что компания RWC Group зарегистрировала собственный бренд Kalashnikov USA в 2015 году, после того, как российский концерн "Калашников" попал под санкции США и она не смогла с ним сотрудничать.

В RWC Group подчеркивают, что они производят оружие по оригинальным российским образцам, добавляя в них американские инновации.

Олег Корякин (Казань)