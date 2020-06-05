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Военно-промышленный курьер

Китайские «Катюши» завоевывают зарубежных покупателей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Начавшая перевооружение армия Нигерии обзаведется китайскими реактивными системами залпового огня SR-5. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Ранее уже сообщалось о поставках из КНР современных основных боевых VT-4, колесных 122-мм САУ SH2 и бронированных 105-мм самоходных пушек ST-1. Также ожидается прибытие боевых машин пехоты VN11A, зенитных ракетных комплексов HQ-7B и истребителей JF-17 Thunder.

SR-5 интересна тем, что может применять боеприпасы двух калибров: в одном пакете помещаются двадцать 122-мм снарядов, имеющих дальность стрельбы до 50 км, в другом - шесть 220-мм неуправляемых или управляемых ракет, имеющих спутниковую или лазерную системы наведения на конечном отрезке полета и способных поражать цели на дистанции до 70 км.

Большим плюсом для расчета из трех человек является то, что процесс заряжания максимально механизирован и занимает всего 5 минут.

Весящая 25 тонн РСЗО монтируется на трехосном полноприводном автомобиле Taian TA5310. Его максимальная скорость по шоссе составляет 85 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

В настоящее время такие боевые машины уже имеются в армиях Алжира, Бахрейна, Венесуэлы и Объединенных Арабских Эмиратов. Необходимо отметить, что китайские реактивные установки эксплуатируют во многих странах мира. И это не только разработанная в 1960-е годы 107-мм Тип 63, говорит РГ.

Турция закупила лицензию на производство 302-мм WS-1, выпускаемых под обозначением TR-300 Kasirga. В Таиланде налажено производство этих же систем, названных DTI-1.

Недавно стало известно о поставках в Марокко партии 300-мм РСЗО AR2.

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Страны
Алжир
Бахрейн
Венесуэла
Китай
Марокко
Нигерия
ОАЭ
Таиланд
Турция
Продукция
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HJ-10
ZBL-09
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