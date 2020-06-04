Новые ледоколы получат современные насосы вовремя!

Новые ледоколы "Якутия" и "Чукотка" проекта 22220 получат электронасосы ЭНС 2000/8 для балластно-креновой системы ледокола и конденсатные электронасосы ЭКН 300/100 производства московского завода АО "ЛГМ".

Проект 22220 "Арктика" - это серия из 5-и современных атомных ледоколов, строящихся на Балтийском судостроительном заводе. АО "ЛГМ" уже имело успешный опыт поставки подобных электронасосов на первые 3 атомных ледокола данного проекта.

Ограничения в условиях пандемии коронавируса не скажутся на сдаче электронасосов Заказчику в срок, - сообщили в пресс-службе АО "ЛГМ".