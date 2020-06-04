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АО "ЛГМ"

Новые ледоколы получат современные насосы вовремя!

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Ледоколы "Сибирь" и "Арктика"
Ледоколы "Сибирь" и "Арктика" проекта 22220 "Арктика".
Источник изображения: ttp://www.aolgm.ru/

Новые ледоколы "Якутия" и "Чукотка" проекта 22220 получат электронасосы ЭНС 2000/8 для балластно-креновой системы ледокола и конденсатные электронасосы ЭКН 300/100 производства московского завода АО "ЛГМ".


Проект 22220 "Арктика" - это серия из 5-и современных атомных ледоколов, строящихся на Балтийском судостроительном заводе. АО "ЛГМ" уже имело успешный опыт поставки подобных электронасосов на первые 3 атомных ледокола данного проекта.


Ограничения в условиях пандемии коронавируса не скажутся на сдаче электронасосов Заказчику в срок, - сообщили в пресс-службе АО "ЛГМ".

Права на данный материал принадлежат АО "ЛГМ"
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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
ЛГМ
Проекты
Арктика
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