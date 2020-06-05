Киргизские нацгвардейцы примут участие в параде 24 июня в Москве

Бишкек. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Национальной гвардии Вооруженных сил Киргизии примут участие в параде 24 июня в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественно войне, сообщает пресс-служба киргизского Генштаба в четверг.

"По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Киргизии примет участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Национальной гвардии Киргизии второй раз будут участвовать в параде на Красной площади в честь Победы.