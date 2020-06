Появились видеоролики из взятого ПНС аэропорта Триполи

Появилось подтверждение данных о том, что силы ПНС (правительство национального согласия Файеза Сараджа) вернули под свой контроль международный аэропорт Триполи. Аэропорт располагается в районе населённого пункта Каср-бин-Гашир, он удерживался Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в течение последних нескольких месяцев.

Первоначально о взятии аэропорта сообщали в социальных сетях представители сил ПНС, связанных с переброшенными в Ливию боевиками из сирийского Идлиба. Сегодня информация подтверждается командованием ПНС. Появились кадры, на которых можно видеть отряды ПНС и боевиков, переброшенных Турцией, которые празднуют очередную локальную победу – на территории аэропорта столицы страны.

Тем временем ЛНА обвиняет поддерживаемые Турцией силы не только в попытке сорвать наметившийся переговорный процесс, но в совершении военных преступлений. Отмечено, что при атаке не Каср-бин-Гашир жертвами стали мирные жители.

На территории аэропорта Триполи осталось немалое число уничтоженной военной техники ЛНА. Наибольшее число - пикапы-внедорожники, которые были уничтожены артиллерийским огнём. По некоторым данным, вновь использовались ударные турецкие беспилотники.

Видеоролики из аэропорта:

