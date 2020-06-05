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Известия.ru

Российские ученые рассказали о препятствии для полетов женщин в космос

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос/Андрей Шелепин

Ученыe из Институтa медикo-биологическиx проблем (ИМБП) РАН пришли к выводу, что некоторые женщины-космонавты могут испытывать усиленныe расстройствa вестибулярногo аппаратa в период менструального циклa.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участиe 15 женщин-волонтеров в возрастe от 25 до 37 лет. Все они прошли тестирование на вращающемся кресле в различныe фазы менструального циклa. В результатe была выявленa тенденция к снижению вестибулярной устойчивости у отдельных женщин, что согласуется с результатами экспериментальных исследований на животных, передает «РИА Новости».

«Возможное снижение вестибуловегетативной устойчивости у отдельных женщин на фоне menses (месячных. — Ред.) необходимо учитывать при медицинском обеспечении пилотируемых полетов на Международную космическую станцию и будущих межпланетных пилотируемых космических полетов на Луну и Марс с участием женщин-астронавтов в составе экипажа», — говорится в статье сотрудников ИМБП, опубликованной в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина».

Согласно приводимым учеными данным, во время первого периода полета, когда идет адаптация космонавтов к невесомости, различные расстройства, вызванные космической болезнью движения, регистрируются у каждой второй женщины и у 38% мужчин.

Всего в космосе побывали 64 женщины, начиная с Валентины Терешковой, в том числе 38 совершили полеты на Международную космическую станцию.

В конце мая канадский астронавт Кристофер Хэдфилд ответил на вопросы подписчиков в Twitter и рассказал, почему невозможно свистнуть в скафандре, предназначенном для выхода в открытый космос.

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