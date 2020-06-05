Эксперт рассказал о российских деталях в кораблях Илона Маска

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым произошла успешная автоматическая стыковка корабля со станцией. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

По его словам, удачная стыковка осуществилась в том числе благодаря стыковочному адаптеру IDA. Его основная конструкция разработана и изготовлена на головном предприятии «Роскосмоса» по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Роскосмос» в 2019 году сообщал, что «Энергия» разработала и изготовила три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA по заказу американской компании Boeing.

Первый адаптер был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года.В июле 2016 года второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon, к нему в марте 2019 года впервые пристыковался корабль Dragon-2. Третий адаптер был изготовлен на замену первому и доставлен в июле 2019 года.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. На следующий день корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon может открыть новую эру в космонавтике.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением США к звездам» успешный запуск Crew Dragon.