«Разнотипица в субмаринах»: Forbes оценил обновление подводного флота России

Источник изображения: topwar.ru

Россия и США имеют совершенно разные подходы к комплектации своих флотов субмаринами. В настоящее время американские ВМС строят лишь один тип подводных лодок класса «Вирджиния». В октябре на верфях начнется закладка ПЛ с баллистическими ракетами проекта «Колумбия», что сделает программу по строительству субмарин двухтипной. При этом РФ одновременно строит шесть различных классов подлодок.

Несмотря на бюджетные трудности и вызванные ими задержки, Россия вкладывает большие средства в подводные лодки. Вместе эти шесть типов представляют собой самую большую модернизацию [подводного флота] со времен Холодной войны

- пишет Forbes.

Со слов издания, Россия традиционно имеет на вооружении несколько типов ПЛ, каждый из которых выполняет определенную роль. При наблюдаемом сейчас восстановлении судостроения развернулась новая программа обновления флота, унаследовавшая прежний советский подход.

Российскими верфями выпускаются субмарины проекта 955А «Борей». Ожидается, что вслед за недавно переданным ВМФ «Князем Владимиром» будут построены еще шесть, образуя основу морского ядерного сдерживания России на ближайшие десятилетия. Каждая подводная лодка может нести 16 МБР «Булава».

После знаменитого класса «Тайфун» [«Акула»], ПЛ спецназначения типа «Белгород» будет на сегодняшний день самой большой субмариной в мире. При этом, со слов Forbes, данный гигант не поддается классификации, являясь одновременно и разведчиком «специального назначения», и носителем стратегического оружия «Посейдон». Перевозимый «Белгородом» «Лошарик» способен оборвать кабельные сообщения, проложенные по морскому дну. Уникальная ядерная торпеда «Посейдон» в состоянии прорвать системы ПРО и, похоже, является оружием второго удара при Судном дне.

Источник изображения: topwar.ru

ПЛ типа «Акула»

Стратегическая ПЛ проекта «Хабаровск» представляет собой «самую загадочную подлодку». Как ожидается, субмарина будет спущена на воду в этом месяце. Публичной информации о ней крайне мало. Известно лишь, что она будет нести шесть массивных стратегических торпед «Посейдон».

Мощная подводная лодка проекта «Ясень-М», вооруженная крылатыми ракетами, имеет репутацию скрытности. Она вооружена тремя типами крылатых ракет, которые можно комбинировать. «Калибр» - это ракета, предназначенная для борьбы с наземными целями, с очень большой дальностью полета, эквивалентна «Томагавку» ВМС США. Более крупный «Оникс» - это сверхзвуковая ПКР, способная при этом работать по земле. Более мелкие противокорабельные ракеты ПКР «Циркон» могут перемещаться с гиперзвуковой скоростью.

Ударная ПЛ класса «Лада» представляет собой новейшее поколение неатомных подводных лодок, построенных для ВМФ России. В отличие от США, Россия по-прежнему ценит наличие большого количества небольших и более дешевых неядерных субмарин в своих рядах. Как считает Forbes, в будущем эти лодки будут оснащены ВНЭУ, чего уже добились некоторые другие страны.

Усовершенствованная ударная подлодка класса «Кило» [обозначение в НАТО «Палтусов» и «Варшавянок»] восходит к 1980-м годам, но улучшенные модели все еще строятся. Последние версии могут запускать крылатые ракеты «Калибр». В отличие от проекта «Ясень» их приходится размещать в торпедном отделении, поэтому ПЛ способна нести лишь несколько штук.

Столь большое число различных классов подводных лодок имеет свои плюсы и минусы. Данный подход рассматривается как менее эффективный, но в равной степени каждый тип может быть лучше приспособлен к предназначенной ему роли. Массивная шпионская субмарина, как и другие, связанные с «Посейдоном» классы, выполняют роли, которые уникальны для российского флота

- делает вывод Forbes.