БПК "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы в Приморье

Владивосток. 4 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большой противолодочный корабль (БПК) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" при поддержке морской авиации провел артиллерийские стрельбы на полигонах залива Петра Великого в Приморье.

Как сообщила пресс-служба ТОФ, на полигоне экипаж большого противолодочного корабля во взаимодействии с дальними противолодочными самолетами Ту-142 и противолодочными самолетами Ил-38 провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Он выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100.

Далее огнем артиллерии корабль поразил буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.