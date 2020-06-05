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Интерфакс-АВН

БПК "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы в Приморье

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Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 4 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большой противолодочный корабль (БПК) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" при поддержке морской авиации провел артиллерийские стрельбы на полигонах залива Петра Великого в Приморье.

Как сообщила пресс-служба ТОФ, на полигоне экипаж большого противолодочного корабля во взаимодействии с дальними противолодочными самолетами Ту-142 и противолодочными самолетами Ил-38 провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Он выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100.

Далее огнем артиллерии корабль поразил буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Трибуц
АК-100
Ил-38
Пётр Великий
Ту-142
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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