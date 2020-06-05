Без помощи России Китай не смог бы создать "одну из лучших в мире БМП"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Сотрудничество с нашей страной позволило китайцам создать боевую машину пехоты, которая, по мнению многих военных экспертов, в настоящее время считается одной из лучших в мире.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

До появления БМП ZBD-04 многие в Поднебесной были уверены, что Народно-освободительная армия приобретет в России БМП-3. В начале нулевых в Сети появлялись компьютерные изображения якобы доработанной китайской версии "тройки". Она отличалась от оригинала, в основном, контейнераи с ПТУР, смонтированными с двух сторон башни (всего 4 штуки). В то же же время тогда писали, что будет сохранена возможность и запуска 100-мм управляемых противотанковых ракет через ствол пушки.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Возможно, это были намеренные вбросы, чтобы запутать иностранные разведки, но первые фотографии ZBD-04 удивили многих. Корпус ее не имел ничего общего с нашей БМП. Основное отличие заключалось в том, что двигатель находился спереди, а в корме располагался люк для входа и выхода десанта. Боевое отделение было российским - фирменная "тройчатка" - смонтированные в единой маске упомянутое выше 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Китайцы подписали лицензионное соглашение о его производстве. Благодаря этому им удалось за относительно короткое время совершить гигантский скачок в развитии своих БМП, которые ранее представляли собой пиратские копии советской техники 60-х годов или собственные не очень удачные разработки.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В настоящее время ZBD-04 и их модернизированные версии являются основой механизированных соединений НОАК.

Лев Романов