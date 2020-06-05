Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»

Стоимость новейших беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник» серийного производства компании «Сухой» составит около миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия».

На данный момент разработан только прототип ударного беспилотника. Компания застраховала его на 1,5 миллиарда рублей. Однако, по словам экспертов, размер страховки не позволяет судить о реальной рыночной стоимости аппарата. После начала массового производства стоимость удастся снизить на 40-50 процентов.

Самая дорогая часть дрона — планер. Он стоит почти 600 миллионов рублей, а реактивный двигатель — 240 миллионов.

Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник». Новость об этом вызвала беспокойство в американской прессе.

Первый полет С-70 «Охотник» состоялся 3 августа 2019 года. Испытания были проведены на одном из аэродромов Министерства обороны РФ, а сам полет длился более 20 минут.

Специалисты ожидают что взлетный вес машины составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины составит пять тысяч километров.