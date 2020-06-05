В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. Об этом агентству РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

Он пояснил, что корабль пристыковался к Международной космической станции (МКС) через адаптер IDA, разработанный на головном предприятии госкорпорации «Роскосмос» РКК «Энергия».

Ранее компания Boeing заказала у России три летных образца IDA и четыре элемента для испытаний основной конструкции. Позднее летные образцы были дооснащены в США рядом элементов и переданы в SpaceX для установки на корабли Dragon..

3 июня немецкая газета Der Tagesspiegel указала, что Маск позаимствовал у россиян концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос. Издание отметило, что Россия с самого начала отдавала предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.