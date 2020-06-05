Генерал Джеймс Мэттис против Дональда Трампа

Бывший трамповский министр обороны отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (James Mattis) в специальном заявлении подверг президента США Дональда Трампа резкой критике и поддержал нынешние протесты в США:

Джеймс Мэттис (с) Christie Hemm Klok

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Я наблюдал за событиями этой недели, гневными и потрясающими. Слова "Равное правосудие по закону" высечены на фронтоне Верховного суда США. Это именно то, чего протестующие справедливо требуют. Это полезное и объединяющее требование, которое все мы должны быть в состоянии удовлетворить. Мы не должны отвлекаться на небольшое количество нарушителей закона. Протесты определяются десятками тысяч людей совести, которые настаивают на том, чтобы мы соответствовали нашим ценностям - нашим ценностям как людей и нашим ценностям как нации.

Когда я вступил в армию около 50 лет назад, я дал клятву поддерживать и защищать Конституцию. Я никогда не думал, что войска, принимающие ту же клятву, при любых обстоятельствах получили бы приказ нарушать конституционные права своих сограждан, а тем более предоставлять странное позирование для фотографий избранного верховного главнокомандующего рядом с военным руководством.

Мы должны отвергать любые представления о наших городах как о "зоне боевых действий", в которой наши военные в униформе призваны "доминировать". Дома мы должны использовать наши вооруженные силы только по требованию губернаторов штатов, в очень редких случаях. Милитаризация нашего ответа, как мы видели в Вашингтоне, округ Колумбия, создает конфликт - ложный конфликт - между военными и гражданским обществом. Это разрушает моральную основу, которая обеспечивает надежную связь между мужчинами и женщинами в униформе и обществом, которое они поклялись защищать и частью которого они сами являются. Поддержание общественного порядка лежит на гражданских государственных и местных лидерах, которые лучше всех понимают свои сообщества и несут за них ответственность.

Джеймс Мэдисон писал в "Федералисте № 14", что "Америка, объединенная с небольшим количеством военнослужащих или без единого солдата, демонстрирует более неприступную позицию для иностранных амбиций, чем разъединенная Америка, с сотней тысяч ветеранов, готовых к бою". Нам не нужно милитаризировать наш ответ на протесты. Нам нужно объединиться вокруг общей цели. И начинается это с того, что мы все равны перед законом.

Инструкции, данные военным министерством нашим войскам перед вторжением в Нормандию напоминали солдатам, что "нацистский лозунг уничтожения нас… был "Разделяй и властвуй". Наш американский ответ: "Наша сила в единстве [Союзе]". Мы должны призвать это единство, чтобы преодолеть этот кризис - уверенные в том, что мы лучше, чем наши политики.

Дональд Трамп - первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ - даже не претендует на это. Вместо этого он пытается разделить нас. Мы являемся свидетелями последствий этих трех лет преднамеренных усилий. Мы наблюдаем последствия трех лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны нашего гражданского общества. Это будет непросто, как показали последние несколько дней, но мы в долгу перед нашими согражданами; перед прошлыми поколениями, которые проливали кровь, чтобы защитить наше наследие; и перед нашими детьми.

Мы можем пережить это трудное время, став сильнее и с новым чувством цели и уважением друг к другу. Пандемия показала нам, что не только наши войска готовы принести себя в жертву ради безопасности общества. Американцы в больницах, продуктовых магазинах, почтовых отделениях и других местах ставят под угрозу свою жизнь, чтобы служить своим согражданам и своей стране. Мы знаем, что мы лучше, чем злоупотребление исполнительной властью, которое мы наблюдали на площади Лафайет [у Белого Дома в Вашингтоне]. Мы должны отвергнуть и привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые будут издеваться над нашей Конституцией. В то же время мы должны помнить "лучших ангелов" Линкольна и слушать их, пока мы работаем над тем, чтобы объединиться.

Только приняв новый путь, который, по правде говоря, означает возврат к первоначальному пути наших основополагающих идеалов, мы снова станем страной, которой восхищаются и уважают дома и за рубежом.