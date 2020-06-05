75 лет спустя: Парад Победы на Красной площади пройдет по образцу 1945 года

В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади примут участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над Москвой 24 июня появятся 55 самолетов и 20 вертолетов — своеобразной репетицией этой части торжества стал воздушный парад, прошедший в России 9 мая. Начнётся мероприятие с исполнения «Юбилейного встречного марша» — именно он звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. А вечером в тот же день горожан ждет салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад. Подготовку к мероприятию идет с соблюдением строжайших мер профилактики. Основной состав участников — военнослужащие с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Из-за изменения сроков репетиции торжественного шествия в подготовке парадных расчетов задействовали молодых лейтенантов, которые участвовали в праздничных мероприятиях в прошлые годы.

В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади примут участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над Москвой 24 июня появятся 55 самолетов и 20 вертолетов — своеобразной репетицией этой части торжества стал воздушный парад, прошедший в России 9 мая. Начнётся мероприятие с исполнения «Юбилейного встречного марша» — именно он звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. А вечером в тот же день горожан ждет салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад. Подготовку к мероприятию идет с соблюдением строжайших мер профилактики. Основной состав участников — военнослужащие с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Из-за изменения сроков репетиции торжественного шествия в подготовке парадных расчетов задействовали молодых лейтенантов, которые участвовали в праздничных мероприятиях в прошлые годы.

Следуя традициям

Минобороны начало активную подготовку к проведению Парада Победы, который состоится 24 июня. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, сначала по Красной площади промаршируют пешие расчеты, затем — бронетехника и авиация. Завершат торжественное шествие военнослужащие и курсанты, которые продемонстрируют приемы перестроения с оружием. Авиационная часть парада повторит сценарий 9 мая.

Как ранее заявил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, нынешний парад будет содержать прямые отсылки к параду победителей, состоявшемуся 75 лет назад. Начнётся мероприятие с исполнения «Юбилейного встречного марша», который звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. А вечером в тот же день будет дан салют, аналогичный историческому.

Среди образцов техники, наряду с современными образцами, зрители увидят на Красной площади машины времён Великой Отечественной войны — в частности, легендарные танк Т-34/85 и самоходные установки Су-100. Всего по брусчатке пройдут 225 единиц вооружения и техники.

Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, в Москве в параде будет задействовано около 14 тыс. человек. Также приглашены парадные расчёты из 19 иностранных государств.

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Салюков сообщил, что "в ходе проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада 24 июня 1945 года". По словам источников "Известий", помимо исторической техники, в шествии могут быть задействованы военнослужащие в исторической форме одежде и с оружием, а также группы с боевыми знаменами прославленных полков, дивизий, армий и фронтов. Также не исключено, что в музыкальный репертуар будут включены марши и музыка времен Великой отечественной войны. Также по мотивам марша 1945 года в конце шествия планируется исполнить торжественное дефиле.

Торжественные церемонии пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и армий. В них примут участие 64 тыс. человек, 1,85 тыс. единиц техники и 511 самолётов и вертолётов.

В нынешней непростой ситуации у офицеров, готовящих парадные расчёты, появилась поддержка — выпускники военных училищ, которые раньше участвовали в Парадах Победы. В настоящее время молодые лейтенанты уже отдохнули в отпусках и прибывают в части, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Считается, что у недавно прибывших из училищ офицеров уровень строевой подготовки даже выше, чем у тех, что давно служат в войсках. Совсем недавно эти выпускники сами много времени проводили в строю, и еще не утеряли навыки. Кроме того, значительная их часть участвовала в торжественных шествиях, многие не по одному разу.

В воздушной части парада 24 июня задействуют те же самолёты и вертолёты, что и в День Победы 9 мая, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Над столицей пролетят 75 единиц техники: 20 вертолетов и 55 самолетов. В прошлом году в воздушной части должны были принять участие 74 летательных аппарата, однако она не состоялась из-за непогоды. Зрители смогут увидеть самолёты А-50, Ил-76, Ту-95, а также вертолеты Ми-35, Ка-52. К параду также будут привлечены 37 резервных летательных аппаратов.

Сначала — безопасность

Подготовка к мероприятию проходит под особым контролем военных медиков. По словам начальника Главного военно-медицинского управления Дмитрия Тришкина, в состав парадных расчётов вошли в первую очередь военнослужащие с выработанным иммунитетом от коронавируса, иными словами — уже переболевшие им. Во время подготовки расчёты живут изолированно от других военнослужащих.

Все участники парада ежедневно проходят медосмотр и несколько раз в неделю экспресс-тестирование. Кроме того, они получат препараты для профилактики ОРЗ. Для контроля состояния здоровья военнослужащих привлечены около трёхсот медиков.

В местах проживания парадных расчётов и в выделенном для них транспорте регулярно проводят дезинфекцию. Для этого сформирован сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты общей численностью 106 военнослужащих, в распоряжении которых 40 единиц специальной техники.

Исторический рисунок

Все парады в основной своей части повторяют шествие 1945 года. Отличия — лишь в деталях. Одна из них заключается в том, что после 1945-го знамена поверженного врага не бросают к Мавзолею, рассказал «Известиям» историк Илья Мощанский.

— Только в 1995 году 9 мая фактически было проведено два парада, — сообщил эксперт. — Тогда при въезде на Красную площадь велось восстановление Воскресенских (Иверских) ворот Китай-города, поэтому было принято решение разделить мероприятие на две части. На главной площади страны прошли пешие парадные расчеты, а на Поклонной горе к ним добавилась военная техника.

Ритуал проведения Парада Победы сложился именно в 1945-м, и ему все эти годы неизменно следуют, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— У парада есть свой рисунок, — пояснил специалист. — Он делится на части. Сначала по Красной площади проходят пешие расчеты, потом — техника. В 1945 году впервые по Красной площади прошли суворовцы — эта традиция тоже бережно сохраняется, демонстрируя преемственность поколений.

Из-за переноса сроков проведения торжественного шествия военные столкнулись с трудностью — солдаты прошлогоднего весеннего призыва уже уволились в запас. Поредевшие ряды парадных расчётов заполнили более молодые воины осеннего призыва. Они не принимали участия в тренировках в апреле, и теперь им предстоит в сжатые сроки отработать движение в строю.

После начала пандемии власти рассматривали различные варианты проведения юбилейного Парада Победы. Изначально в нынешнем году планировалась обширная наземная часть. В начале апреля ещё изучались варианты проведения парада без зрителей на трибунах. Войсковые расчеты успели начать тренировки.

О решении все-таки перенести традиционный парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 16 апреля сообщил Владимир Путин. Президент пообещал провести все запланированные мероприятия позже. Под отмену попала и воздушная часть парада, но уже 28 апреля глава государства объявил, что она всё-таки состоится.

29 мая президент подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее этот день был объявлен нерабочим.