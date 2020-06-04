<title>Сколько стоит жизнь польского солдата</title>

В 2020 году одним из приоритетов Войска Польского должна была стать подготовка армейского резерва. Планировалось, что за текущих год на сборы и учения будут призваны порядка 50 тыс. резервистов.

Также минобороны намеревалось в текущем году увеличить интенсивность и продолжительность их военной подготовки. Самыми крупными учениями, в которых планировалось участие польских резервистов, должны были стать совместные с подразделениями армии США «Defender Europe – 2020» и с союзниками по НАТО «Anakonda-20».

В связи с распространением коронавирусной инфекции с марта в Польше был введен режим эпидемии и сборы резервистов были отложены. Однако с 15 июня министерство национальной обороны Польши возобновит военную подготовку граждан страны. Планируется, что на сборы будут призваны около 20 тыс. резервистов и лиц ранее не проходивших военную службу. Приоритет будет отдан гражданам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса.

Сегодня призываемые на сборы резервисты это мужчины в возрасте 31-50 лет. Средний возраст резервиста – 36 лет. Все задействованные из них в меропирятиях боевой подготовки получат вознаграждение. Размер его будет зависеть от того проходил ли ранее человек военную подготовку. Глава минобороны Блащак подчеркнул, что резервисты могут рассчитывать на заработок в размере около 750 долларов в месяц.

Ситуация немного отличается для людей, которые никогда не были в армии – им обеспечат проживание, питание и 300 долларов ежемесячной зарплаты. После завершения военной подготовки, они получат статус военнослужащего резерва, что позволит им претендовать на дальнейшую службу в рядах Войска Польского.

Однако не все военачальники одобряют такие планы польского минобороны. Так, подобное решение министра подверг критике легендарный командир части сил специальных операций ГРОМ генерал Р.Полько. По его мнению, армия – это не приют и не бюро трудоустройства. Он отметил, что такой подход к обеспечению безопасности государства не правильный. Не возможно заставить защищать страну человека, который призван в армию из-за того, что он потерял до этого работу и получал за это 750 долларов, только если это не армия, которой нужно пушечное мясо.

Трудно не согласиться с польским генералом, единственное удивляет, как дешево военно-политическое руководство оценило жизнь своих граждан…

Николай Астровский