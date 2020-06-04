"Ядерный пакт": что Кремль ответил на слова Трампа

В Кремле оценили заявление Трампа о "ядерном пакте" с Россией

В Кремле согласны с главой Белого дома Дональдом Трампом, что Москве и Вашингтону необходимо как можно скорее начать обсуждение Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Вашингтоне также считают, что «атом - это самая большая проблема, которая есть в мире».

Москве и Вашингтону необходимо как можно скорее начать обсуждение, касающееся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дискуссия должна начаться на уровне глав российского и американского внешнеполитических ведомств, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так Москва ответила на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа по заключению нового соглашения о ядерном оружии.

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее резидент США в интервью Foх News Radio признался, что является сторонником подписания с Москвой нового ядерного договора.

«Я хочу ядерный пакт, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», - пояснил американский лидер.

Не исключено, что такая риторика Вашингтона связана с тем, что накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, в частности, перечислены основные опасности и военные угрозы для России. В этот перечень входит наращивание потенциальным противником группировок сил общего назначения в приграничных с Россией территориях, если в этих группировках есть средства доставки ядерного оружия.

Москва также считает опасностью развертывание баллистических ракет, гиперзвукового оружия странами, которые уверены, что российская сторона представляет угрозу.

В списке основных угроз также перечислены создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, наличие у страны ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены в отношении России и ее союзников.

По мнению российских властей, неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления, а также размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств также представляет военную угрозу для России.

«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», - отмечается в документе.

Так, российские власти будут готовы применить ядерное оружие, если подобное оружие или иной вид средств массового поражения будет применен против нее или союзников. Также ядерный потенциал страны может быть использован, если против России будет применена неядерная агрессия, угрожающая существованию государства.

В качестве условия для применения ядерного оружия говорится о поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных на Россию или территории ее союзников, или иного вида оружия массового поражения, в том числе ядерного.

Российская сторона также будет применять ядерное оружие в случае, если противник посягнет на ее критически важные государственные и военные объекты, вывод из строя которых сделает невозможным применение ядерных сил в качестве ответного удара.

В нормах также утверждается, что при необходимости российский президент предупредит военно-политическое руководство других стран и международные организации, что страна готова к применению ядерного оружия или проинформирует их об уже принятом решении применения либо о том, что власти страны уже применили ядерное вооружение.

На прошлой неделе издание Defense News со ссылкой на слова замминистра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтера писало, что при соответствующем требовании со стороны администрации США Пентагон готов приступить к ядерным испытаниям в считанные месяцы.

Газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа обсуждала возможности проведения реальных ядерных испытаний впервые с 1992 года, однако ряд высокопоставленных лиц в Белом доме «проявили разум» и жестко раскритиковали эту идею.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (10 сентября 1996 года) и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

Данный договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

К настоящему времени Договор подписало 183 государства, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Документ не подписали только Индия, Пакистан, КНДР.

Ратифицировали Договор 164 государства, в том числе 36 государств из 44, необходимых для его вступления в силу. Помимо не подписавших документ ядерных держав, его не ратифицировали другие ядерные державы - США, КНР, Израиль.

Что касается СНВ-III, то издание Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщает: Вашингтон планирует продлить действие договора, при этом он не оставляет свои намерения подключить к договору Китай.

Для этого США рассчитывают заключить договор с Россией на короткий срок, чтобы выиграть время для разработки нового соглашения, но уже с участием не только Москвы, но и Пекина.

Договор СНВ-3 - одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших атомных арсеналов в мире. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет.

Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Рафаэль Фахрутдинов