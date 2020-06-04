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Тихоокеанский флот пополнится новым корветом

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Амурском судостроительном заводе (в Комсомольске-на-Амуре) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док «Зея», в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода во Владивостоке. По пути следования речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.

Ранее на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» началась поэтапная приёмка боевого корабля, сейчас на нем функционируют все системы жизнеобеспечения и камбуз.

Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.

«Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года», - сообщили в военном ведомстве.

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Страны
Россия
Япония
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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