Войти
РИА Новости

Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90% к 2028 году

447
0
0
Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Самарин

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Доля современных образцов вооружения в Восточном военном округе составляет 60%, но к 2028 году будет доведена до 90%, сообщил командующий ВВО Геннадий Жидко.

Ранее сообщалось, что доля современного оружия в Вооруженных сил РФ до конца 2020-го должна составить не менее 70%. Такую задачу поставил перед российской армией верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.

"К 2028 году в войсках округа должно быть не менее 90% современной техники. Сейчас её доля составляет порядка 60%. Судя по темпам поставок, эта задача будет успешно решена", - сказал Жидко в интервью газете "Красная звезда".

При этом он отметил, что главная задача, которую ставит командование округа, это не получить технику, а подготовить профессионалов, которые будут на ней воевать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
02.12.2016
Как связан визит Лукашенко в Москву и 4 тысячи вагонов?
28.11.2016
То ли взрыватели, то ли лапшерезки: "Точмаш" сделает Казань боеприпасным "арсеналом"?
23.06.2015
Неуловимый «Баргузин»: большой сюрприз для США
25.02.2015
Носители мира — часть II
05.10.2012
Самолет Ил-76МД-90А совершил первый испытательный полет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 10:36
  • 1
Эксперт: Самолеты В-1В обнаружат и ослепят еще на подлете к Черному морю
  • 04.06 10:35
  • 12
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 04.06 10:33
  • 1
Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21
  • 04.06 10:05
  • 6
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 04.06 10:03
  • 1
Бе-200 – жертва коррупции
  • 04.06 09:53
  • 35
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
  • 04.06 09:48
  • 59
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 04.06 09:39
  • 4
Бундесвер тестирует новые пулемёты
  • 04.06 09:22
  • 183
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 04.06 04:51
  • 12
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 04.06 03:43
  • 50
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 03.06 21:31
  • 10
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 03.06 21:13
  • 16
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 03.06 20:20
  • 2093
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.06 19:34
  • 2
Несколько сценариев. В Польше готовятся к "войне" с Россией