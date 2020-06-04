Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90% к 2028 году

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Доля современных образцов вооружения в Восточном военном округе составляет 60%, но к 2028 году будет доведена до 90%, сообщил командующий ВВО Геннадий Жидко.

Ранее сообщалось, что доля современного оружия в Вооруженных сил РФ до конца 2020-го должна составить не менее 70%. Такую задачу поставил перед российской армией верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.

"К 2028 году в войсках округа должно быть не менее 90% современной техники. Сейчас её доля составляет порядка 60%. Судя по темпам поставок, эта задача будет успешно решена", - сказал Жидко в интервью газете "Красная звезда".

При этом он отметил, что главная задача, которую ставит командование округа, это не получить технику, а подготовить профессионалов, которые будут на ней воевать.