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РИА Новости

Совет ПА ОДКБ проведет 15 июня заседание в режиме видеоконференции

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Амир Исаев

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заседание совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) пройдет 15 июня в режиме видеоконференции, планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в ситуации пандемии коронавируса, сообщается на сайте ПА ОДКБ.

"В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы обеспечения международной, коллективной и национальной безопасности в ситуации пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин посвятит свое выступление "вопросам приоритета РФ в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году".

Кроме того, участники совета подробно рассмотрят итоги реализации программы деятельности ПА ОДКБ по сближению​ и гармонизации национального законодательства государств – членов организации на 2016-2020 годы и вопросы проекта программы деятельности ПА ОДКБ на 2021-2025 годы.

"Руководители парламентских делегаций государств ОДКБ ознакомятся с итогами ноябрьской (2019 года) сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке​ в зоне ответственности ОДКБ, мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ, ознакомятся​ с итогами​ реализации программы деятельности ПА ОДКБ", - говорится в тексте.

Отмечается, что особое внимание участники заседания намерены уделить законодательным предложениям для выработки комплексных мер по обеспечению безопасности при возникновении пандемий.

В заседании совета ПА ОДКБ примут участие руководители парламентских делегаций государств-членов ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана, наблюдатели в ПА ОДКБ - представители​ Народной скупщины Сербии, Волеси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана), Парламентского собрания союза Белоруссии и России, представители секретариатов ОДКБ и ПА ОДКБ.

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