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РИА Новости

Путин призвал скорректировать подходы к обеспечению безопасности

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на начальном этапе эпидемии коронавируса показала, что нужно скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что хочу подчеркнуть — ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

По его словам, это касается и выпуска средств индивидуальной защиты.

"От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение", — добавил президент.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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