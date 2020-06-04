Эксперт рассказал о методах информационной борьбы против России

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Методы информационной борьбы против России в последнее время мало похожи на правовые, поскольку мировое сообщество не реагирует на подобного рода вызовы, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Речь идет не о каком-то отдельном эпизоде и информационном поводе. Речь идет о системной и серьезной работе, которая ведется нашими "западными партнерами". По сути, речь идет о такой незаметной войне, информационном противоборстве с Россией с множеством мультипликативных эффектов, которых они достигают самыми разными способами. К сожалению, в последнее время эти способы мало похожи на правовые.... Причина этого... - отсутствие реакции мирового сообщества на подобного рода вызовы. Это расслабило наших интересантов, и они сделали ту конструкцию информационной борьбы с Россией и с Китаем, которая сейчас существует", - сказал Мухин в ходе пресс-конференции "Информационная борьба против России: конструируя образ врага" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам политолога, раньше объектами подобной информационной войны были Иран и КНДР, а теперь такие крупные страны, как Россия и Китай. Отдельно Мухин отметил термин "русские хакеры".

"Речь идет о таком распространенном феномене как "русский хакер". В последние годы с его помощью очень часто "демотивируется" Россия как геополитический игрок. Эта незаметная война, к сожалению, становится более заметной и ее составляющие являются сейчас довольно серьезными моделями поведения и поведенческих стереотипов, которые свойственны не только западному истеблишменту, но и распространяются среди населения разных стран, и в том числе России, что вызывает очень серьезный диссонанс в международных отношениях", - заключил Мухин.