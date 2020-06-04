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РИА Новости

Генсек ОДКБ прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывают, что США в течение шести месяцев пересмотрят свое решение о выходе из Договора по открытому небу, этот шаг со стороны Вашингтона вызывает сожаление и нанесет серьезный ущерб системе контроля над военной деятельностью, заявил РИА Новости генеральный секретарь военно-политического блока Станислав Зась.

"Решение США выйти из Договора по открытому небу вызывает глубокое сожаление и, безусловно, нанесет серьезный ущерб не только системе контроля над военной деятельностью, но и всей системе международной безопасности в целом. По нашей оценке, этот шаг подрывает доверие между государствами и существенно снижает уровень транспарентности на европейском континенте", - сказал Зась.

По его словам, договор обеспечивает прозрачность и предсказуемость в сфере контроля над вооружениями.

"Мы выражаем надежду, что в течение оставшихся шести месяцев руководство Соединенных Штатов сможет пересмотреть свое решение, и тем самым, внесет весомый вклад в укрепление европейской и глобальной безопасности и стабильности", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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